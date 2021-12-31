Беременная женщина в Израиле одновременно заболела гриппом и COVID-19

Роженица из Израиля заболела одновременно коронавирусом и гриппом. Это первый такой случай в стране.

Этот общий недуг получил название "флурона". Известно, что беременная вакцинирована не была.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер сообщил, что как только женщина поступила в больницу, у нее диагностировали и грипп, и коронавирус одновременно.

Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили,

– отметил он.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. В министерстве здравоохранения изучают этот случай. Там не исключают, что существуют еще случаи параллельного заражения. Однако их пока не диагностировали.

Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 миллиона человек, 38,3% из которых – дети в возрасте до 17 лет.

Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья Украины.

Там подчеркнули, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков каждого отдельного пациента.

К теме Прививки против гриппа: что стоит знать, прежде чем делать

Как защититься от гриппа и COVID-19