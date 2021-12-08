Беременность с осложнениями негативно влияет на здоровье женщины
Источник:EurekAlert!
Неблагоприятные результаты беременности у женщины могут повлиять на ее здоровье. Новое исследование показало, что у таких рожениц повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте.
К неблагоприятным результатам беременности относят преждевременные роды, низкий вес ребенка при рождении, преэклампсия, отслойка плаценты и мертворождение.
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Новое исследование беременности
Ученые обнаружили, что инсульт в возрасте до 60 лет случился у 5% из 164 женщин с неблагоприятными исходами беременности, в сравнении с 1% женщин без подобных болезней. Средний возраст возникновения инсульта составлял 49 лет.
Наши результаты свидетельствуют о том, что неблагоприятные последствия беременности могут изменить представление о здоровье женщин и открывают дискуссию о введении стратегии профилактики инсульта в будущем,
– отметили ученые.
Поэтому медицинские работники должны учитывать, что женщины с неблагоприятными последствиями беременности в анамнезе имеют повышенный риск инсульта в среднем возрасте и применять профилактические меры.
По статистике, в среднем 7% будущих мам страдает от депрессии и тревожности. Авторы другого исследования выяснили, насколько эти состояния связаны с осложнениями при родах.
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