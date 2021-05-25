Беременность при эндометриозе: почему гормональная терапия – неэффективна

Гинеколог Ольга Белоконь написала, что эндометриоз действительно может ухудшать фертильность, однако забеременеть есть шансы. Врач также отметила о неэффективности гормональной терапии при эндометриозе.

Ольга Белоконь заявила, что 50-70% женщин с эндометриозом могут успешно забеременеть самостоятельно.

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Главное, чтобы вам не мешали и не предлагали "лечение", которое не только не увеличит ваши шансы на беременность, а еще и будет ей препятствовать,

– подчеркнула врач-гинеколог.

По ее словам, до сих пор до конца не изучено, каков механизм возникновения бесплодия при эндометриозе.

Эндометриоз – что это? При эндометриозе ткань, выстилающая полость матки (эндометрий) возникает в других частях организма.

По своей структуре она является идентичной нормальному эндометрию и в ней происходят такие же самые циклические изменения во время менструального цикла.

Однако "нормальный" эндометрий имеет путь выхода во время менструации, то очаги эндометриоза нет.

Это одна из наиболее частых причин, которая приводит к обращению пациентки к гинекологу.

Развивается у женщин репродуктивного возраста.

Предполагается, что возникает воспалительный процесс, который негативно влияет на функцию яичников, маточных труб и эндометрия. Нарушаются процессы роста и созревания фолликулов, овуляции, оплодотворения... В случае тяжелого, распространенного эндометриоза (III – IV стадии) ко всему прочему добавляется еще спаечный процесс, искажается анатомия таза,

– рассказала Белоконь.

Гинеколог отметила, что это может нарушать высвобождение и захват яйцеклетки маточной трубой, изменять подвижность сперматозоидов, снижать вероятность оплодотворения, мешать эмбриону перемещаться, прикрепиться в полости матки.

Ольга Белоконь отметила, что многое зависит от стадии эндометриоза.

I – II (минимальная, легкая) – эндометриоз в этом случае вряд ли связан с бесплодием.

III – IV стадия – шансы на беременность снижаются существенно.

Современные подходы к женщинам с эндометриозом, планирующим беременность

Период самостоятельных регулярных попыток зачатия в течение 6-12 месяцев. Меньше времени дается женщинам старше 35 лет и у кого есть явные симптомы эндометриоза.

Если женщина не смогла забеременеть, проводится стандартное обследование пары (спермограмма, гормоны и прочее) и далее оценивается необходимость проведения операции (лапароскопии).

"Она позволяет определить стадию эндометриоза и провести лечебное вмешательство", – добавила врач.

После операции рекомендуют самостоятельные попытки зачатия в течение 6-12 месяцев

Если же беременность не наступила и во время операции подтвердили эндометриоз III – IV стадии – рекомендуется искусственное оплодотворение (ЭКО).

В случае легкого эндометриоза, а также если позволяют возраст и запас яйцеклеток, женщине могут предложить внутриматочную инсеминацию (перенос спермы в матку для того, чтобы произошло зачатие) вместе со стимуляцией овуляции. При неэффективности ЭКО.

Повторные операции при бесплодии не проводятся, ведь они не улучшают фертильность... самые Высокие шансы присутствуют непосредственно после операции,

– отметила Ольга Белоконь.

Гормональная терапия – неэффективна при эндометриозе

"Годами принимаются гормоны, которые не просто не увеличивают шансы на беременность, а еще и надежно защищают от нее. После отмены гормонов шансы на беременность остаются такими, как и до их приема", – написала гинеколог.



50-70% женщин с эндометриозом могут успешно забеременеть самостоятельно / Фото: Getty Images

По словам Ольги Белоконь, вместо того, чтобы женщина спокойно попыталась самостоятельно забеременеть, вовремя пойти на ЭКО и тому подобное – она тратит много времени ни на что.

У нас до сих пор назначают Визан, КОК, вводят в искусственный климакс, Дюфастон по схеме 16-25 (такие "авторские" схемы лечения эндометриоза существуют только у нас),

– написала врач.