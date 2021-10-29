Исследование антител у новорожденных

Новое исследование провели специалисты Массачусетской больницы общего профиля с участием 68 будущих матерей, перенесших во время беременности COVID-19 с легким течением или средней тяжести.

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Половина из них вынашивала девочек, половина – мальчиков. Чтобы получить максимально объективные данные, участники были подобраны с аналогичными демографическими и медицинскими характеристиками. Масса тела всех новорожденных была в пределах нормы.

Девочки получают больше антител от матерей

Ни один из новорожденных не заразился коронавирусом от своих матерей, это подтвердили ПЦР-тесты. Но когда ученые оценили уровень антител у матерей и детей в образцах крови из пуповины и тканях плаценты, были обнаружены существенные отличия.

У женщин беременных мальчиками уровень антител был ниже, чем у будущих матерей девочек. Кроме того, мальчики получали меньше антител от матерей по сравнению с девочками, что потенциально свидетельствует о более слабой защите от инфекции.

Почему так происходит

По мнению ученых, после заражения матери у мальчиков могла развиться воспалительная реакция, от которой девочки больше защищены. Воспаление может препятствовать выработке полноценного иммунного ответа у беременной женщины. Примечательно, что в случае заражения другими серьезными инфекциями, такими как грипп и коклюш, таких отличий титра антител у девочек и мальчиков нет, отметили ученые.

Остается непонятным, могут ли нарушения передачи антител SARS-CoV-2 через плаценту сделать мальчиков более уязвимыми к заражению в раннем возрасте.

– заявили авторы исследования.

Ранее ученые установили, что вероятность внутриутробной передачи коронавируса очень мала, однако ребенок может заразиться уже после родов. Ученые из Мексики считают, что у таких детей могут возникнуть проблемы со зрением.