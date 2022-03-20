Медицинское сопровождение беременной бесплатное
В НСЗУ, в частности, отметили, что женщины, которые переехали в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь бесплатно.
К теме Роды в военное время: пошаговая инструкция врача
Также бесплатными услуги будут для рожениц, которые остались в регионах, где доступ к медпомощи затруднен из-за боевых действий, и есть необходимость сменить больницу.
Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная раньше на учет – она может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно,
– говорится в сообщении НСЗУ.
Нужно ли направление?
Направление может быть как электронным, так и бумажным.
В Нацслужбе здоровья подчеркнули, что в условиях военного положения врачи готовы идти навстречу пациентам и принимать их без направления.
Регистрация новорожденных в условиях войны
Напомним, что Минздрав Украины упростил процедуру регистрации новорожденных в условиях военного положения. В частности, если роды состоялись вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства (по форме 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.
Вам также может быть интересно – Девушка из Мариуполя, фото которой увидел весь мир, родила доченьку: смотреть видео