Как беременным получить помощь во время войны: разъяснение НСЗУ

В Национальной службе здоровья Украины объяснили, где наблюдаться беременным и получать медицинскую помощь при родах в условиях военного положения.

Медицинское сопровождение беременной бесплатное

В НСЗУ, в частности, отметили, что женщины, которые переехали в другие регионы страны из-за боевых действий, могут получить необходимую им медицинскую помощь бесплатно.

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Также бесплатными услуги будут для рожениц, которые остались в регионах, где доступ к медпомощи затруднен из-за боевых действий, и есть необходимость сменить больницу.

Независимо от срока беременности, а также того, становилась ли беременная раньше на учет – она ​​может выбрать любую ближайшую больницу, которая оказывает медицинскую помощь по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях" и рассчитывать на медицинское сопровождение бесплатно,

– говорится в сообщении НСЗУ.

Нужно ли направление?

Чтобы найти эти заведения, позвоните в контакт-центр НСЗУ 16-77. Операторы помогут отыскать ближайшую больницу. Обратиться можно без направления, если есть декларация с врачом первички.

Направление может быть как электронным, так и бумажным.

В Нацслужбе здоровья подчеркнули, что в условиях военного положения врачи готовы идти навстречу пациентам и принимать их без направления.

Регистрация новорожденных в условиях войны

Напомним, что Минздрав Украины упростил процедуру регистрации новорожденных в условиях военного положения. В частности, если роды состоялись вне учреждения здравоохранения, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства (по форме 103/о) смогут выдавать медицинские работники, которые присутствовали во время родов или проводили первый осмотр новорожденного.

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