В Берлине с 31 марта вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Немцы смогут посетить некоторые заведения лишь с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Так, жителям Берлина запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без результата отрицательного ПЦР-теста. Решение о новых правилах приняли 27 марта.

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Также такие карантинные ограничения действуют в отношении мемориальных комплексов, картинных галерей, музеев, салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и других заведений в области персонального ухода. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

Ограничения не распространяются на посещение продуктовых магазинов, аптек, оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.

Кроме того, в большинстве общественных местах требуют использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.



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Также ранее стало известно, что в Германии ввели новое требование по всем авиапассажирам, прибывающим в страну. Отныне все должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19.

К слову, пассажирам разрешено садиться в самолет, если они покажут представителям авиакомпаний свои результаты теста. Новое правило будет действовать минимум до 12 мая.