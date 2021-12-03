Официальное сообщение о более жестких карантинных правилах опубликовал портал Берлина. Такое ограничение будет действовать как минимум до 2 января.

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Танцы под открытым небом могут посещать только вакцинированные

Разрешили только дискотеки под открытым небом – и то не для всех. Потанцевать смогут только вакцинированные и те люди, которые уже переболели коронавирусом.

Ночные клубы пока не будут закрывать

Пока ночные клубы не будут закрывать, причина – юридические нюансы. Сейчас на федеральном уровне власти решили закрывать такие заведения при определенном уровне заболеваемости, однако дискуссии касательно этой цифры продолжаются.

Обратите внимание! В Берлине могут работать пабы и рестораны. Однако персонал должен обеспечить увеличение расстояния между столиками и уменьшить их количество.

Какие карантинные правила еще действуют в Германии: