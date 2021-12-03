Официальное сообщение о более жестких карантинных правилах опубликовал портал Берлина. Такое ограничение будет действовать как минимум до 2 января.
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Танцы под открытым небом могут посещать только вакцинированные
Разрешили только дискотеки под открытым небом – и то не для всех. Потанцевать смогут только вакцинированные и те люди, которые уже переболели коронавирусом.
Ночные клубы пока не будут закрывать
Пока ночные клубы не будут закрывать, причина – юридические нюансы. Сейчас на федеральном уровне власти решили закрывать такие заведения при определенном уровне заболеваемости, однако дискуссии касательно этой цифры продолжаются.
Какие карантинные правила еще действуют в Германии:
- В транспорте не могут ездить невакцинированные или люди, не переболевшие коронавирусом.
- Также этот запрет действует на перроны железной дороги и паромные терминалы.
- Правила распространяются и на посещение государственных учреждений.
- Частные встречи с невакцинированными можно проводить только в рамках одного домохозяйства.
- Ношение масок на рождественских масках – обязательно.
- Правила не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.