В Берлине запретили танцы в ночных клубах из-за роста количества заражений COVID-19

В Берлине фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса. Поэтому столичные власти приняли решение запретить дискотеки в ночных клубах и других закрытых помещениях.

Официальное сообщение о более жестких карантинных правилах опубликовал портал Берлина. Такое ограничение будет действовать как минимум до 2 января.

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Танцы под открытым небом могут посещать только вакцинированные

Разрешили только дискотеки под открытым небом – и то не для всех. Потанцевать смогут только вакцинированные и те люди, которые уже переболели коронавирусом.

Ночные клубы пока не будут закрывать

Пока ночные клубы не будут закрывать, причина – юридические нюансы. Сейчас на федеральном уровне власти решили закрывать такие заведения при определенном уровне заболеваемости, однако дискуссии касательно этой цифры продолжаются.

Какие карантинные правила еще действуют в Германии:

В транспорте не могут ездить невакцинированные или люди, не переболевшие коронавирусом.

Также этот запрет действует на перроны железной дороги и паромные терминалы.

Правила распространяются и на посещение государственных учреждений.

Частные встречи с невакцинированными можно проводить только в рамках одного домохозяйства.

Ношение масок на рождественских масках – обязательно.

Правила не распространяются на детей в возрасте до 14 лет.

В Берлине могут работать пабы и рестораны. Однако персонал должен обеспечить увеличение расстояния между столиками и уменьшить их количество.