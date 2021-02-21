Люди склонны воспринимать ответы, которые сделали после паузы после вопроса, неискренними и лживыми. Зато быстрые ответы могут воспринимать как правдивые.

Что указывает на ложь собеседника

Психологи обнаружили, что, помимо громкости, высоты голоса, время ответа также может влиять на то, воспримет ли собеседник слова за правду.

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Ученые провели 14 экспериментов в США, Великобритании и Франции, в которых приняли участие 7 565 человек. Выяснилось, что в среднем участники воспринимали ответы после паузы (даже если пауза была несколько секунд) менее искренними, чем моментальные ответы.

Как проводили исследования

Участники исследования слушали аудио или смотрели видео, где человек отвечал на вопросы, например, о том, понравился ли торт, который приготовил друг, или о краже на работе. Участники должны были оценить искренность ответов.

Пример ситуации

В одном из экспериментов 562 человека просматривали видео допроса из полиции, в котором подставного актера обвиняли в краже денег на работе.

Всего в 73% случаев, когда сотрудник отвечал с задержкой, участники считали, что он виновен. Но если сотрудник быстро отвечал, тогда лишь в 40% случаев участники эксперимента обвиняли его в преступлении.

Объяснения специалистов

Исследователи объясняют такие результаты тем, что, вероятно, люди считают, что более медленный ответ обусловлен умственными усилиями — человек подавляет очевидный ответ и придумывает новый лживый.

В то же время задумчивость и нервозность также могут влиять на скорость ответа.

Ученые отметили, что не следует оценивать правдивость слов лишь по скорости ответа, но и учитывать другие факторы, которые могут влиять на то, почему человек не выдает ответ моментально.