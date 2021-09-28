Бесплатно или с доплатой: какие новые препараты добавили в программу "Доступные лекарства"

Министерство Здравоохранения добавило в список лекарств, расходы на которые возмещаются из бюджета, новые препараты. Речь идет о тех, которые лечат несахарный диабет, расстройства поведения и психики.

Эти препараты войдут в Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий. Он начнет действовать в уже с 1 октября 2021 года.

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Кто может получить бесплатные лекарства

Пациенты, имеющие эти заболевания, смогут получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно или с доплатой. Аптекам же стоимость медпрепаратов будет компенсировать государство.

Также с 1 октября в программу "Доступные лекарства" внесут препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения. Речь идет о таких заболеваниях:

эпилепсия;

шизофрения;

ПТСР;

депрессия;

аффективные и невротические расстройства.

Как получить лекарство

Чтобы с 1 октября иметь возможность пользоваться программой, пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача – невролога или психиатра. Он должен создать индивидуальный план лечения и внести его в электронную систему здравоохранения.

Если же лечащего врача у вас нет – нужно его выбрать в любом медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ по направлению амбулаторной помощи и соответствующего специалиста.

Лекарства будут выписывать и отпускать по электронному рецепту. Поэтому, чтобы получать препараты по программе "Доступные лекарства", необходим электронный рецепт.

Его для пациентов с эпилепсией и невротическими расстройствами сможет выписать невролог или психиатр – в частности детские врачи по этим специальностям.

и невротическими расстройствами сможет выписать невролог или психиатр – в частности детские врачи по этим специальностям. Для пациентов с психическими расстройствами – исключительно психиатр, в том числе и детский.

Семейные врачи электронные рецепты по направлениям "Расстройства психики и поведения" и "Болезни нервной системы" не выписывают, отметили в НСЗУ.

Важно, чтобы попасть на первичную консультацию к неврологу для установления диагноза и составление индивидуального плана лечения бесплатно, нужно электронное направление. Его сможет выписать ваш семейный врач.

Для обращения к психиатру электронное направление не требуется.

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В Минздраве также отметили, что с 1 октября выплачивать возмещение стоимости добавленных препаратов будет единый плательщик — Национальная служба здравоохранения.