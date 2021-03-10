Если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат. Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что получить документ можно будет только после второго введения вакцины.

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Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем,

– сказал Ляшко.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения против введения COVID-паспортов. Однако в определенный момент организация предоставит свою рекомендацию о том, что должен содержать соответствующий документ.

Что происходит в других странах