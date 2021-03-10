Бесплатно: украинцы смогут получить справку о вакцинации от COVID-19
Если для пересечения границы будут необходимы справки о вакцинации, украинцы их получат. Международные свидетельства о прохождении вакцинации от COVID-19 будут выдавать бесплатно.
Источник:"РБК-Украина"
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что получить документ можно будет только после второго введения вакцины.
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Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем,
– сказал Ляшко.
Что происходит в других странах
- Еще 25 февраля Ангела Меркель заявила, что в странах Евросоюза введут сертификаты COVID-вакцинации. Лидеры стран ЕС согласились, что подтверждение вакцинации – необходимо.
- Еврокомиссии поручили проработать технические вопросы в течение 3 месяцев.
- В The Financial Times опубликовали материал, посвященный документальным подтверждениям вакцинации. В нем говорится, что Европа спешит ввести COVID-паспорта до начала туристического сезона. Активно инициативу поддерживают Италия, Испания и Португалия.
- Между тем Израиль уже активно использует так называемые "зеленые паспорта". В частности, там проводят культурные мероприятия только для вакцинированных.
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