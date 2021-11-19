Одним из пациентов является 6-летний Олег. У мальчика редкий патологический изъян – опущение двух верхних век. Чтобы исправить его, ребенок ждет уже вторую операцию.

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Мама мальчика Ольга ожидает, что врачам удастся поднять веки и у ее сына больше не будет падать зрение. Женщина надеется, что ребенок сможет хорошо видеть и без очков.

Прооперируют 2-летнюю девочку

Аналогичную проблему имеет и 2-летняя Камила. Девочке придется сделать аж 3 операции, поскольку помимо опущения век малышка имеет другие проблемы.

Первая операция – прорези к носику, вторая – на эпикантус, и третья – на глазные мышцы. Зрение у нее пока хорошее,

– рассказала мама Камилы, Мария Чолий.

Женщина добавила, что в "Охматдете" и Чернобыльской больнице медики рекомендовали повременить с операцией до 5 – 6 лет. В Киеве такие операции стоят по 100 тысяч гривен, поэтому решили воспользоваться шансом от Клауса Экснера.

Немецкий врач помогает украинцам

Пластический хирург Клаус Экснер приезжает во Львов уже 14 раз. Совместно с украинскими коллегами удалось осмотреть 600 детей, половина из них пережила бесплатные операции.

Принципы хирургии и пластической хирургии не меняются. Однако всегда есть новые моменты, которые можно предсказать и предупредить. Мы обмениваемся опытом и сочетание опыта приводит к созданию чего-то нового. Это командная работа. Клаус Экснер Пластический хирург из Германии

В ноябре 2021 года иностранный хирург прооперирует и взрослую женщину. Ей случайно посчастливилось оказаться среди пациентов немецкого специалиста.

"Женщина пришла с дочкой, но мы увидели, какие у нее проблемы – почти вся половина лица парализована. Ее ударила корова, травмировала нерв", – пояснил пластический хирург 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин.

Справка. В связи с пандемией COVID-19, Клаус Экснер не приезжал во Львов более года. В июле 2021 года его приезд в Украину оплатил футболист Александр Зинченко. Тогда к врачу на прием смогли попасть 60 деток.

По словам врача ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Тараса Фармаги, Экснер хорошо объясняет и показывает. У него есть собственная методика, которую перенимают украинские коллеги. Медик также имеет большой опыт в пластической и реконструктивной хирургии.

Мы работаем над доступностью помощи для всех деток в Украине, которые имеют патологию. Работаем и над тем, чтобы привлечь и перенять знания доктора Клауса нашими специалистами. Василий Трунквальтер Гендиректор 8 городской клинической больницы Львова

Все операции, которые осуществляет Клаус Экснер с коллегами во Львове – бесплатные. Приезд специалиста в Украину оплачивают благотворители.