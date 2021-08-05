Бесплодие и вакцинация: как появились слухи и что говорят исследования

Миф о том, что вакцинация может стать причиной бесплодия, давно опровергли, но подобные мысли продолжают распространять в соцсетях. Почему не стоит бояться прививки против коронавируса и откуда вообще взялись такие слухи – рассказали эксперты.

Слухи о бесплодии и вакцинации

Сначала говорили о бесплодии прежде всего у женщин, мол, выработанные с помощью вакцины антитела могут обезвреживать не только коронавирус, а также белки, участвующие в формировании плаценты в матке.

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Это полностью нелепые и беспочвенные предположения!

Сторонники этого мифа заявили о сходстве спаечного белка и синцитина-1.

На самом деле спаечный белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 – из 538. Ученые нашли всего одну последовательность из 5 аминокислот, которая является сходной у этих двух протеинов. Но и она не является идентичной.

Если же и следовать этой теории, то к бесплодию прежде всего приводило бы и заболевание COVID-19,

– отметил директор лаборатории плаценты Университетской клиники Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии.

О мужском бесплодии вследствие вакцинации против COVID-19 также были разговоры – однако исследование американских ученых указывает на противоположные выводы.

Ученые проанализировали сперму 45 мужчин до и после прививки мРНК-вакциной и не смогли установить никакого негативного влияния прививки на репродуктивную функцию мужчин.

В то же время ученые обнаружили, что наоборот инфицирование коронавирусом может негативно сказаться на мужском здоровье.

Коронавирус опаснее прививки

Вакцинация мРНК-вакцинами не является причиной ни проблем с эрекцией, ни бесплодия. Вместо этого SARS-CoV-2 создает риск получить эти оба заболевания.

Команда урологов смогла выявить вирус в ткани яичек мужчин, которые умерли от коронавируса. Так, вирус может вредить не только формированию спермы и способности продолжать род, но и приводить к эректильной дисфункции.

В то же время такие выводы не являются чем-то абсолютно неожиданным. Ведь, другие вирусы тоже могут вызвать воспаление в яичках и вредить репродуктивному здоровью.