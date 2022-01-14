В грязном помещении труднее сосредоточиться
Прежде всего из-за беспорядка в доме люди вынуждены тратить время на поиски нужных вещей, например ключей от квартиры. Беспорядок может коснуться и финансовой стороны жизни.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Однако главное, что беспорядок негативно влияет на психологическое состояние людей и их субъективное самочувствие. Исследователи из Университета Нью-Мексико выяснили, что из-за беспорядка люди иначе воспринимают свои дома.
Когда в доме неубрано, это может мешать людям получать удовольствие от пребывания в помещении. В конце концов – влияет на удовлетворенность жизнью.
Когда вокруг человека сильный беспорядок, он теряет контроль над своим физическим окружением, и это может вызвать стресс, депрессию или тревогу,
– отметили исследователи.
В другом исследовании ученые пришли к выводу, что беспорядок в доме снижает продуктивность и повышает уровень прокрастинации. А еще может снизить способность человека сосредоточиться на задаче, поэтому люди чаще допускают ошибки в работе.
Расстройство накопления
Беспорядок в доме может привести к желанию не разобрать его, а, наоборот, заполнить пространство как можно большим количеством вещей – из-за этого начинает развиваться расстройство накопления.
Это болезнь, относящаяся к обсессивно-компульсивным расстройствам. Пациентам с этим диагнозом трудно расставаться с любыми вещами независимо от их стоимости. В результате их дома заполняются всем подряд, в них становится трудно жить.
Часто люди с расстройством накопления хранят вещи, связанные с воспоминаниями или, по их мнению, могут понадобиться в будущем. Такое поведение имеет серьезные социальные последствия.
Уборка делает людей счастливее
Итак, из-за беспорядка в доме:
- люди теряют работоспособность;
- у них портится настроение;
- возникает неудовлетворенность жизнью;
- а в некоторых случаях приводит к психическому расстройству.
Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона считает, что после уборки увеличивается выработка нейромедиатора дофамина и человек чувствует себя довольным.