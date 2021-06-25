Бессонница и потеря памяти: от постковидного синдрома страдают миллионы людей
Источник:CNBC
Только в Англии около двух миллионов человек страдают от постковидного синдрома или "долговременного COVID-19". И ученые до сих пор не могут точно установить, почему люди так долго испытывают симптомы болезни.
Согласно исследованию ученых из Имперского колледжа Лондона, в настоящее время от долговременных симптомов коронавируса страдают миллионы людей. Прежде чем прийти к таким выводам, исследователи опросили 76 155 человек в возрасте от 18 лет, которые имели симптоматическое течение COVID-19.
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Опрос проводился в период с 15 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года.
37,7% пациентов испытывали хотя бы один симптом в течение 12 и более недель после перенесения болезни. У почти 15% пациентов в этот период сохранялись не менее 3 симптомов.
В то же время 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза.
Самые распространенные симптомы постковидного синдрома:
Пациенты сообщали о различных признаках долговременного COVID-19, а особенно о:
- постоянной усталости,
- одышке,
- потере памяти,
- проблемах с концентрацией (так называемый "мозговой туман"),
- бессоннице,
- боли в груди,
- головокружении и др.
Ученые все еще изучают постковидный синдром и до сих пор не могут понять, почему некоторые люди его испытывают.
Оценки варьировались от 5,8% населения, имеющего один или несколько постоянных симптомов после COVID-19 (что соответствует более чем двум миллионам взрослых в Англии), до 2,2%, которые жалуются на три и более устойчивых симптома (чуть меньше миллиона взрослых в Англии),
– говорится в сообщении.