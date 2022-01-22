Без бустера не обойтись, – исследователи США о реальной борьбе с Омикроном

Исследователи предоставили доказательства в пользу того, что действующие вакцины против COVID-19 помогают в борьбе со штаммом Омикрон.

Однако прививки будут эффективны по меньшей мере для тех, кто сделал бустерную дозу. Об этом говорится в трех новых опубликованных исследованиях США.

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По словам официальных лиц из сферы здравоохранения, это первые крупные исследования в США, поднимающие вопросы защиты вакцин от коронавируса против Омикрона.

Вакцинация и Омикрон

В первом исследовании рассматривались госпитализации и попадание больных в отделение неотложной помощи в 10 штатах с августа по январь.

Обнаружили, что эффективность вакцины была лучшей после трех доз вакцин Pfizer или Moderna для предотвращения попадания в больницу с тяжелым COVID-19. Защита снизилась с 94% во время Дельта-волны до 82% во время волны Омикрона.

! Защита только от двух доз вакцины была ниже, особенно если после второй дозы прошло 6 месяцев.

Ученые также отметили, что третья доза вакцины была по меньшей мере на 90% эффективной для предотвращения инфицирования и госпитализации из-за COVID-19 как во время Дельта, так и Омикрона.

Важные выводы

Результаты американских исследований еще раз подтверждают выводы, к которым пришли специалисты в Германии, ЮАР и Великобритании – сейчас применяемые вакцины менее эффективны против Омикрона по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса.

Однако ревакцинация значительно улучшает защиту от инфекции.



Автор одного из исследований Эмма Аккорси отметила, что "это действительно указывает на то, как важно сделать дополнительную дозу".

Насколько бустер Pfizer и Moderna эффективны против Омикрона

Компания Moderna объявила, что бустерная доза вакцины против COVID-19 способна защитить против нового штамма Омикрон. Дополнительный укол повышает уровень нейтрализующих Омикрон антител, примерно в 37 раз по сравнению с их уровнями до введения бустера.

Известно также, что вакцина Pfizer-BioNTech предоставила защиту от заражения новым штаммом на уровне 33%, что значительно ниже 80% защиты относительно предыдущих штаммов. Однако защита от тяжелого течения болезни осталась высокой – на уровне 70%. Так что в Pfizer тоже сообщили о необходимости трех доз препарата.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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