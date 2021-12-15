Тогда как уже привычные симптомы для COVID-19 потеря обоняния или вкуса, почти не встречаются. Об этом рассказал ученый Тим Спектор. Именно он создал приложение для отслеживания симптомов коронавируса.

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Симптомы Омикрона

По его словам, большинство симптомов коронавируса нового штамма совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, говорится о таких:

головная боль;

боль в горле;

насморк;

утомление;

чиханье.

При этом он добавил, что у большинства больных Омикроном не бывает классических симптомов – таких, как потери обоняния и вкуса.

Внимание! Другие ученые называли основными симптомами нового штамма сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.

Поэтому профессор призвал людей с симптомами простуды – и не только классическими симптомами COVID – пройти тест.

Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, теперь составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем,

– подытожил он.

Что известно о штамме Омикрон

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

Его уже обнаружили в 77 странах мира.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

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