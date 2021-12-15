Без потери обоняния и вкуса: назвали новые симптомы штамма Омикрон
Источник:The Guardian
Пациенты, которые инфицированы штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой.
Тогда как уже привычные симптомы для COVID-19 потеря обоняния или вкуса, почти не встречаются. Об этом рассказал ученый Тим Спектор. Именно он создал приложение для отслеживания симптомов коронавируса.
Интересно Причины возникновения тревоги и ее наиболее распространенные проявления
Симптомы Омикрона
По его словам, большинство симптомов коронавируса нового штамма совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, говорится о таких:
- головная боль;
- боль в горле;
- насморк;
- утомление;
- чиханье.
При этом он добавил, что у большинства больных Омикроном не бывает классических симптомов – таких, как потери обоняния и вкуса.Внимание! Другие ученые называли основными симптомами нового штамма сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.
Поэтому профессор призвал людей с симптомами простуды – и не только классическими симптомами COVID – пройти тест.
Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, теперь составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем,
– подытожил он.
Что известно о штамме Омикрон
- Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.
- Его уже обнаружили в 77 странах мира.
- Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.
- ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.