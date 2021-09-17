В Италии будут строго проверять наличие сертификатов вакцинации

Кроме того, тех людей, которые придут на работу без этого документа, или же решатся подделать сертификат – будут штрафовать.

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Сертификат будет содержать данные о вакцинации, тест на коронавирус, или же запись о перенесенной болезни.

К тому же и работникам, и их работодателям будет грозить штраф – от 600 до 1,5 тысячи евро. Новые правила будут касаться как частных, так и государственных компаний.

К слову, итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также одобрило введение бустерных вакцин против коронавирус. Сообщили, что ревакцинация начнется в конце сентября 2021 года.

Сейчас в Италии вакцинировано более 70% граждан в возрасте старше 12 лет, они получили 2 дозы препарата против COVID-19.

Что известно о COVID-сертификатах в Италии

Италия с 15 октября вводит "ковидные сертификаты" в обязательном порядке.

Работники, которые не будут иметь этого документа, будут отстранены от работы.

А через 5 дней "прогулов" им перестанут выплачивать зарплату.

По состоянию 17 сентября в Италии выявили 4 623 155 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 130 167 человек.