В Италии будут строго проверять наличие сертификатов вакцинации
Кроме того, тех людей, которые придут на работу без этого документа, или же решатся подделать сертификат – будут штрафовать.
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К тому же и работникам, и их работодателям будет грозить штраф – от 600 до 1,5 тысячи евро. Новые правила будут касаться как частных, так и государственных компаний.
К слову, итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также одобрило введение бустерных вакцин против коронавирус. Сообщили, что ревакцинация начнется в конце сентября 2021 года.
Сейчас в Италии вакцинировано более 70% граждан в возрасте старше 12 лет, они получили 2 дозы препарата против COVID-19.
Что известно о COVID-сертификатах в Италии
- Италия с 15 октября вводит "ковидные сертификаты" в обязательном порядке.
- Работники, которые не будут иметь этого документа, будут отстранены от работы.
- А через 5 дней "прогулов" им перестанут выплачивать зарплату.