К слову, такое вот отношение к менструации, как "стыдно", "грязно" и т.п. – негативно отражается на психологическом состоянии женщин, особенно – девочек-подростков – буллинг в школе очень частое явление. Также стигматизация мешает женщинам быть внимательными к своему женскому здоровью.

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Терпеть боль ненормально

Источник: блог Ульяны Супрун

Почему-то часто можно услышать, что боль при менструации – это нормально, так у всех. Следовательно, 45 – 95% женщин не обращаются к врачу. На самом деле менструальная боль может свидетельствовать о серьезной болезни, которую надо лечить.

Дисменорея (болезненные менструации) бывает первичной и вторичной. У них разные причины, и преимущественно различные подходы к диагностике и лечению.

Сексом во время менструации заниматься можно

Женщины должны понимать, что сексом во время менструации заниматься можно, но риски заболеть ВИЧ, гепатитами и другими инфекциями, передающимися половым путем – растут. Секс должен быть с использованием презерватива.

Оргазм помогает снимать боль во время менструации – в это время в организме женщины выделяются нейромедиаторы удовольствия и обезболивания.

Какой это нормальный менструальный цикл?

Источник: блог гинеколога Юлии Оленской

Менструальный цикл – это период от 1 дня менструации в этом месяце до 1 дня менструации в следующем месяце. Первый день менструального цикла – это 1 день месячных!

Продолжительность нормального менструального цикла – 24-38 дней, то есть патологией считается менее 24 дней и более 38 дней. Продолжительность менструации должна быть 8 и меньше дней.

Чтобы понять в норме ли менструальный цикл следует ответить на вопросы:

Вы меняете средство менструальной гигиены каждые 2 часа и оно полностью пропитано кровью?

Вы просыпаетесь ночью для замены средства менструальной гигиены?

Есть ли у вас анемия? (Признаки: постоянная усталость, головокружение, одышка, бледность кожных проявлений)

Протекает ли ваша менструация со сгустками размером более 2,5 см?

Если хотя бы на 1 вопрос есть ответ "да", стоит обратиться на консультацию к врачу – гинекологу!

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ПМС существует, но это не повод для шуток

Часто этот синдром используют как обвинение, когда у женщины плохое настроение или сложный характер. В то же время когда женщина жалуется на неприятные симптомы из-за ПМС, ее не воспринимают серьезно.

Но ПМС существует. Перед менструацией в организме женщины меняется уровень гормонов, что может вызвать физические и психологические изменения. Они более известны как ПМС (предменструальный синдром).

Это сложный комплекс симптомов, который связан с гормональным фоном. ПМС может иметь довольно неприятные проявления – изменение настроения, головная боль, бессонница, боли внизу живота и акне. Есть разные способы облегчения симптомов предменструального синдрома – от медикаментозных до психотерапевтических. Это следует обсудить со своим врачом.

О средствах гигиены

Здесь каждая женщина может выбрать удобное для нее средство гигиены: прокладки, тампоны, менструальные чаши, тканевые прокладки – все эти средства допустимы и рекомендованы. Единственное правило – каждые 4 часа их следует менять.

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