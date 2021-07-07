Без установленной инвалидности: в Украине увеличат соцпомощь на детей с тяжелыми болезнями

Со следующего года в Украине увеличат помощь на детей, которые имеют тяжелые болезни. В то же время таким детям больше не будут устанавливать инвалидность.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, увеличение выплат запланировано на начало 2022 года.

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Денис Шмыгаль “С 1 января 2022 года повысится размер пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность. Правительство сегодня поддержало соответствующую инициативу”.

Этим решением также предлагается назначение стипендии детям погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны

Помощь онкобольным матерям

Также предусматривается государственная соцпомощь и помощь на детей одиноким матерям без уменьшения ее размера. Правда, такую помощь планируют выплачивать при условии, что центр занятости не сможет предложить работу таким матерям.

К слову, в июне Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает скрининг новорожденных на наличие по крайней мере 21 орфанного метаболического заболевания. Это позволит ежегодно, с 1 января 2021 года, проверять на наследственные заболевания 50 – 80 тысяч новорожденных.