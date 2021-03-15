Безопасна или нет: AstraZeneca сделала заявление о своей вакцине
В британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины против коронавируса на фоне новостей о прекращении его использования рядом стран.
Источник:24 канал
В официальном заявлении компания уверяет, что их вакцина является безопасной для использования на основе четких научных данных и проведенных исследований.
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После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотели бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных,
– заявили в AstraZeneca.
К слову, по состоянию на 15 марта в странах Евросоюза и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта. Всего AstraZeneca привито более 17 миллионов человек.
"Это намного ниже, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества вакцинированного населения, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19", – добавили в компании.
Какие страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
- Ранее 8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
- Они заявили, что зафиксировали случаи образования тромбов у пациентов после прививки.
- Однако фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла обвинения, ведь доказательств пока не обнаружили.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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