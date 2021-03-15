В британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины против коронавируса на фоне новостей о прекращении его использования рядом стран.

В официальном заявлении компания уверяет, что их вакцина является безопасной для использования на основе четких научных данных и проведенных исследований.

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После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотели бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных,

– заявили в AstraZeneca.

К слову, по состоянию на 15 марта в странах Евросоюза и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта. Всего AstraZeneca привито более 17 миллионов человек.

Важно! Украина тоже использует для прививок вакцину, которую производят по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Ее зарегистрировали в стране 22 февраля, а 24 февраля сделали первую прививку.

"Это намного ниже, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества вакцинированного населения, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19", – добавили в компании.

Какие страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Ранее 8 европейских стран – Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Они заявили, что зафиксировали случаи образования тромбов у пациентов после прививки.

Однако фармацевтическая компания AstraZeneca опровергла обвинения, ведь доказательств пока не обнаружили.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала