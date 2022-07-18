Новое обширное исследование влияния алкоголя

Это первое исследование, которое сообщает о риске употребления алкоголя по географическому региону, возрасту и полу. Оно также показывает, что здоровые взрослые люди в возрасте после 40 лет могут ощутить определенную пользу от умеренного употребления алкоголя.

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Используя оценки употребления алкоголя в 204 странах, исследователи подсчитали, что 1,34 млрд человек потребляли вредное количество алкоголя в 2020 году.

Больше всего алкоголь вредит молодым людям

В каждом регионе наибольшую часть населения, употреблявшую опасное количество алкоголя, составляли мужчины в возрасте 15 – 39 лет. Для этой возрастной группы употребление алкоголя несет наибольшее количество рисков для здоровья, причем 60% травм, связанных с употреблением спиртного, встречаются среди молодых людей, включая автомобильные аварии, самоубийства и убийства.

Рекомендации по употреблению алкоголя

Рекомендованное количество алкоголя для людей в возрасте 15 – 39 лет составляет 0,136 стандартного напитка в день. Это количество было немного выше для женщин в возрасте 15 – 39 лет и составляло 0,273 порции.

Важно! Один стандартный напиток определяется как 10 граммов чистого спирта, что эквивалентно небольшому стакану красного вина (100 мл) с содержанием алкоголя 13%, банки или бутылку пива (375 мл) 3,5% крепости или порцию виски, или другого крепкого алкоголя (30 мл) из 40% алкоголя.

В целом для лиц в возрасте 40 – 64 лет в 2020 году уровень безопасного потребления алкоголя колебался от примерно половины стандартного напитка в день (0,527 напитка для мужчин и 0,562 стандартного напитка в день для женщин) до почти двух стандартных напитков (1,69 стандартного напитка в день) для мужчин и 1,82 для женщин). Для лиц старше 65 лет в 2020 году риски для здоровья были после употребления чуть более трех стандартных напитков в день (3,19 напитка для мужчин и 3,51 для женщин).