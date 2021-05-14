Купаться лучше утром и вечером, когда солнце греет, но не сильно печет. Идеальные условия – ясная безветренная погода с температурой воздуха 20-25 градусов и температурой воды не ниже 18-19 градусов.

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ГСЧС рекомендует купаться после 1,5 – 2 часа после еды. Но ученые с этим не соглашаются. Купаться с полным животом некомфортно, но это не опасно. Кроме того, если посмотреть на статистику, еда не бывает сопутствующей причиной утопления. Основные риски – неумение плавать, алкогольное опьянение, несоблюдение правил безопасности.

Безопасность во время купания