Купаться лучше утром и вечером, когда солнце греет, но не сильно печет. Идеальные условия – ясная безветренная погода с температурой воздуха 20-25 градусов и температурой воды не ниже 18-19 градусов.
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ГСЧС рекомендует купаться после 1,5 – 2 часа после еды. Но ученые с этим не соглашаются. Купаться с полным животом некомфортно, но это не опасно. Кроме того, если посмотреть на статистику, еда не бывает сопутствующей причиной утопления. Основные риски – неумение плавать, алкогольное опьянение, несоблюдение правил безопасности.
Безопасность во время купания
- Отдых на воде (купание, катание на лодках) должен быть только в специально отведенных местными органами исполнительной власти и оборудованных для этого местах.
- Нельзя плавать на надувных матрасах или камерах – даже слабый ветер может унести их далеко от берега. Матрасы предназначены для того, чтобы загорать на них на берегу.
- В воду нужно заходить медленно, чтобы тело успело привыкнуть к разнице между температурой воздуха и температурой воды.
- Тем, кто не умеет плавать, можно заходить в воду только до пояса.
- Не стоит купаться дольше 20 минут, даже если вода очень теплая – напряжение в мышцах может привести к судорогам. Поэтому лучше делать перерывы и отдыхать на берегу.
- Вода отражает и усиливает солнечные лучи. Чтобы не получить ожоги во время плавания, нужно использовать водостойкий солнцезащитный крем: наносите его за 15 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые два часа, а также после купания.
- Еще одно важное правило – не купаться в одиночку. Даже если человек умеет хорошо плавать и соблюдает правила безопасности, безлюдный пляж – плохой выбор: если что-то пойдет не так, помочь будет некому.