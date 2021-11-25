Безопасно ли есть сою

Соя – источник белка, который можно безопасно есть несколько раз в неделю. Она соответствует рекомендациям касательно здорового питания и полезна для здоровья, особенно если употреблять сою в качестве альтернативы красному и обработанному мясу.

Мифы о вреде сои

Долгое время существовал миф, что из-за соевых продуктов повышается риск рака груди. Эту теорию объясняли тем, что в сое содержатся растительные эстрогены – изофлавоны, а повышенный уровень эстрогена часто связан с определенными типами рака молочных желез. Ошибки возникли из-за того, что исследования на людях и животных могут показывать разные результаты.

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Когда грызунам давали высокие дозы изофлавонов, риск развития рака груди у них действительно был высоким. Но эти результаты нельзя применять к людям, поскольку соя различно метаболизируется у животных и человека. Кроме того, дозы изофлавонов в исследованиях на животных гораздо выше. Фактически исследования на людях показали, что эстрогены в сое либо не оказывают никакого эффекта на здоровье человека, либо, напротив, снижают риск рака груди.

Когда соя действительно может быть вредна

При этом польза есть только у традиционных соевых продуктов, например тофу, темпе, эдамамэ, мисо и соевого молока, но не у добавок с соей. Некоторые исследования предполагают связь между добавками сои и повышенным риском рака у женщин, в семейном анамнезе которых был рак груди или проблемы со щитовидной железой, поэтому перед приемом пищевых добавок следует консультироваться с врачом.

Польза сои

У соевых бобов высокая пищевая ценность и соевые продукты обычно используют как источник клетчатки, белка и минералов. Многие люди, которые соблюдают веганскую или вегетарианскую диеты, употребляют сою в качестве заменителя мяса.

Ученые провели много клинических исследований, чтобы оценить пользу сои при остеопорозе, раке, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также для облегчения симптомов менопаузы, например приливов. По результатам выяснилось, что соя может снизить риск рака груди и полезна при синдроме раздраженного кишечника.