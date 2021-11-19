Антропологи, акушеры и гинекологи из Университета штата Орегон (США) сравнили безопасность родов в воде и традиционным способом.
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Интересно, что роды в воде были связаны с лучшими общими результатами, чем роды без воды.
Почему роды в воде становятся все популярнее среди беременных
Считается, что роды в воде помогают облегчить боль и избежать анестезии, но такой метод рекомендуют как экспериментальную процедуру, связанную с риском. Кроме того, как предполагают некоторые ученые, вода снижает риск разрыва влагалища и может улучшить приток крови к матке. Но подтверждений таким гипотезам пока не было.
Проблема в том, что некоторые больницы предлагают погружение в воду для родов, но потом, когда начинаются схватки, женщине нужно вылезти наружу. Мы пытались выяснить, действительно ли необходимо прерывать процесс, могут ли дети рождаться под водой,
– рассказала доцентка кафедры эпидемиологии и ведущая автор статьи Марит Бовбьерг.
Наши результаты согласуются с другими исследованиями: роды в воде не так вредны, как предлагают некоторые нынешние рекомендации, но и не так безвредны, как утверждают сторонники такого метода. Мы стараемся быть осторожными в выводах и не говорить, что роды в воде подходят всем, но для некоторых женщин это может быть вполне жизнеспособным вариантом,
– рассказали авторы исследования.
Преимущества и недостатки родов в воде
- В результатах роды в воде оказались либо безопаснее обычных, либо аналогичными по большинству показателей, учитывая неонатальную смертность (коэффициент риска – 0,56), госпитализацию матери или младенца в первые 6 недель (коэффициент риска – 0,87).
- В дополнение роды в воде и впрямь приводили к снижению вероятности кровотечений (минус 64 случая на 10 тысяч беременностей).
- Единственными вариантами, когда роды в воде провоцировали несколько повышенный риск, оказались разрыв сосудов пуповины (коэффициент — 1,57), а также послеродовая инфекция матки: ученые обнаружили еще 6 случаев таких состояний на десять тысяч новорожденных по сравнению с родами без воды. Однако повышенного риска госпитализации из-за инфекции не было, как и эпизодов детской смерти из-за разрыва пуповины.