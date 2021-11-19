Безопасны ли роды в воде

Ученые провели крупнейшее на сегодня исследование относительно безопасности родов в воде. В нем приняли участие свыше 35 тысяч женщин.

Антропологи, акушеры и гинекологи из Университета штата Орегон (США) сравнили безопасность родов в воде и традиционным способом.

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Интересно, что роды в воде были связаны с лучшими общими результатами, чем роды без воды.

Почему роды в воде становятся все популярнее среди беременных

Считается, что роды в воде помогают облегчить боль и избежать анестезии, но такой метод рекомендуют как экспериментальную процедуру, связанную с риском. Кроме того, как предполагают некоторые ученые, вода снижает риск разрыва влагалища и может улучшить приток крови к матке. Но подтверждений таким гипотезам пока не было.

Проблема в том, что некоторые больницы предлагают погружение в воду для родов, но потом, когда начинаются схватки, женщине нужно вылезти наружу. Мы пытались выяснить, действительно ли необходимо прерывать процесс, могут ли дети рождаться под водой,

– рассказала доцентка кафедры эпидемиологии и ведущая автор статьи Марит Бовбьерг.

авторы нового исследования сосредоточились исключительно на здоровых одноплодных беременностях без осложнений. В выборку вошли 35 060 рожениц из всех 50 штатов США: 17 530 женщин рожали в воду, а еще столько же — традиционным методом.

Наши результаты согласуются с другими исследованиями: роды в воде не так вредны, как предлагают некоторые нынешние рекомендации, но и не так безвредны, как утверждают сторонники такого метода. Мы стараемся быть осторожными в выводах и не говорить, что роды в воде подходят всем, но для некоторых женщин это может быть вполне жизнеспособным вариантом,

– рассказали авторы исследования.

Преимущества и недостатки родов в воде