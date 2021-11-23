По словам органов здравоохранения, во вторник утром, 23 ноября, первого пациента уже перевели на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме, в Германии. Расстояние между двумя точками составило примерно 240 километров.

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Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют перевезти сегодня. Говорят, что у Германии большие возможности для интенсивной терапии, чем Нидерланды.

Больницы не справляются

Дело в том, что количество пациентов с COVID-19 в больницах Нидерландов за последние недели достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что она будет расти и дальше, поскольку заболеваемость в стране приблизилась к рекордному уровню.

Всего немецкие больницы предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов.

Это уже не первый раз, когда города вынуждены договариваться между собой о лечении пациентов. Во время предыдущих волн пандемии немецких медучреждениях лечились десятки людей из Нидерландов.

Коронавирус и Нидерландах: кратко