По словам органов здравоохранения, во вторник утром, 23 ноября, первого пациента уже перевели на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме, в Германии. Расстояние между двумя точками составило примерно 240 километров.
К теме "Отправляет в могилы целые семьи": в Румынии худшая волна пандемии COVID-19
Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют перевезти сегодня. Говорят, что у Германии большие возможности для интенсивной терапии, чем Нидерланды.
Больницы не справляются
Дело в том, что количество пациентов с COVID-19 в больницах Нидерландов за последние недели достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что она будет расти и дальше, поскольку заболеваемость в стране приблизилась к рекордному уровню.
Всего немецкие больницы предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов.
Это уже не первый раз, когда города вынуждены договариваться между собой о лечении пациентов. Во время предыдущих волн пандемии немецких медучреждениях лечились десятки людей из Нидерландов.
Коронавирус и Нидерландах: кратко
- заболели 2 488 244 человек;
- выздоровели 2 063 568 пациентов;
- умерли 19 048 граждан.