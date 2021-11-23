Безумное давление на больницы: Нидерланды перевозят больных COVID-19 в Германии

Во вторник, 23 ноября, Нидерланды начали перевозку пациентов с COVID-19 в Германию, чтобы ослабить давление на медучреждения. Больницы всеми силами пытаются справиться со всплеском случаев заболевания коронавирусом.

По словам органов здравоохранения, во вторник утром, 23 ноября, первого пациента уже перевели на машине скорой помощи из Роттердама в больницу в Бохуме, в Германии. Расстояние между двумя точками составило примерно 240 километров.

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Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют перевезти сегодня. Говорят, что у Германии большие возможности для интенсивной терапии, чем Нидерланды.

Больницы не справляются

Дело в том, что количество пациентов с COVID-19 в больницах Нидерландов за последние недели достигло самого высокого уровня с мая 2021 года. Ожидается, что она будет расти и дальше, поскольку заболеваемость в стране приблизилась к рекордному уровню.

Всего немецкие больницы предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов.

Это уже не первый раз, когда города вынуждены договариваться между собой о лечении пациентов. Во время предыдущих волн пандемии немецких медучреждениях лечились десятки людей из Нидерландов.

Коронавирус и Нидерландах: кратко