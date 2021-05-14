В первую очередь Екатерина Булавинова обратила внимание на то, что пациентам с COVID-19 часто назначают антибиотики. Хотя они не только не помогают против этой болезни, но и могут ухудшить состояние пациента.

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Другие вредные виды "лечения" коронавируса в Украине:

гормоны,

иммуномодуляторы,

псевдопротивирусные терапии,

капельницы.

Булавинова отметила, что гормоны достаточно хорошо работают против коронавируса. Но в Украине их часто назначают раньше, чем нужно, что пагубно влияет на организм.

Очень много применяется средств с недоказанной эффективностью, которые, скорее всего, могут быть и вредными для таких пациентов. Это иммуномодуляторы, псевдопротивирусные терапии, какие-то безумные капельницы дома,

– рассказала Булавинова.

Врач объяснила, что пациентов с пораженными легкими капать нельзя вообще, потому что "их можно утопить в буквальном смысле".

Она добавила, что часто встречаются случаи, когда пациенту требуется кислородная поддержка, но меры не принимаются вовремя.

Несмотря на усилия украинских медиков, в Украине от коронавируса умирают много молодых пациентов. Поэтому эксперт отметила, что дискутировать о лечении – важно. И не только со стороны медицинской системы, но и со стороны инфицированных граждан, которые лечатся дома самостоятельно.