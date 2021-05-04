В Варшаве 4 мая 201 года состоялась Прессконференция Министерства здравоохранения. На ней глава Минздрава Адам Недзельский подчеркнул, что новые мутации коронавируса могут привести к очередной волне пандемии COVID-19.

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Что решил Минздрав Польши

В Польше создали специальную группу, которая будет действовать при Минздраве страны. Она будет заниматься формированием эффективного механизма контроля за новыми мутациями.

Также правительство приняло решение изменить правила приезда из стран, где зафиксированы случаи заражения новым "индийским" штаммом коронавируса. Люди, которые будут приезжать из Бразилии, ЮАР или Индии, будут отправляться на обязательный карантин.

Что такое "индийский" штамм?

Это новая мутация коронавируса, которую зафиксировали в Индии. Мутировавший вирус опасен для детей и молодых людей, а Это новая мутация коронавируса, которую зафиксировали в Индии. Мутировавший вирус опасен для детей и молодых людей, а симптомы отличаются от классических проявлений коронавируса. Его считают более заразным.

Приезжих также не будут освобождать от изоляции, если их ПЦР-тесты, сданные в течение 48 часов после приезда, будут отрицательными. Только через 7 дней самоизоляции люди смогут сдать тест на коронавирус и освободиться от карантина, если результат будет отрицательным.

Новый штамм коронавируса в Польше: что известно

Первый случай заражения новым "индийским" штаммом коронавируса в Польше зафиксировали в мае 2021 года. Им заразился польский дипломат, которого эвакуировали из Индии, из-за критической ситуации в стране.

Впоследствии стало известно, что новой мутацией заразились также беременная жена и дети политика. Специальным рейсом самолета их доставлили из Дели в Варшаву.

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Новый штамм коронавируса зафиксировали также в монахини. Она вернулась из Индии, где была с миссионерской миссией.

Коронавирус в Польше: главное