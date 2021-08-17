Дело в том, что Ивано-Франковская область стала худшей из всех регионов Украины по охвату вакцинацией. По словам главы Минздрава, такие темпы прививок непременно дадут о себе знать осенью.

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Министр также отметил, что сдвигов к улучшению пока не отмечают. Поэтому должен был провести разговор на этот счет.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Также, был отдельный разговор с руководством Ивано-Франковской области и председателями общин области. К сожалению, область по охвату вакцинацией худшая из всех 25 регионов. И сдвигов к улучшению пока не отмечаем. Поверьте, такие темпы вакцинации непременно дадут о себе знать на количестве случаев болезни осенью".

Он добавил, что уже сейчас в области самый высокий коэффициент положительных случаев среди всех протестированных. Поэтому попросил глав общин включаться в работу, менять подходы к организации работы и защищать своих людей.

Результаты разговора оценим на встрече через 2 недели,

– подчеркнул он.

Кроме этого Ляшко обратился с просьбой к семейным врачам и пунктам прививок, как к ближайшим к пациенту. Он призвал их занимать активную позицию и рассказывать людям о важности вакцинации от коронавируса. Объяснил это тем, что "в случае вспышки придется в разы сложнее работать".

Обратите внимание! С начала вакцинальной кампании привито 4 793 100 человек: из них получили одну дозу – 4 793 098 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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Текст публикации Виктора Ляшко:

Провел селекторное совещание с регионами по темпам вакцинации. Во-первых, спасибо, что все приглашенные присоединились, ведь разговор был важен. Вакцинальная кампания наращивает темпы и в ближайшее время должны выйти на мощности, которые близки к максимальным. Каждую неделю мы вакцинируем больше, чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. Такие темпы – это результат нашей совместной работы, но есть к чему еще расти.

Подчеркиваю, что вакцинация это единственная возможность защиты накануне возможной новой волны осенью и началом учебного года. Сегодня проблем с нехваткой вакцин нет. Начиная с июля вакцины поступают в Украину еженедельно. Приверженность украинцев к вакцинации постепенно растет, по крайней мере половина украинцев готовы вакцинироваться уже сейчас. Нам остается лишь дать им эту возможность.

Обратился с просьбой к семейным врачам и пунктам прививок, как к ближайшим к пациенту. Занимайте активную позицию, рассказывайте людям о важности вакцинации от коронавирусной болезни, ведь в случае вспышки придется в разы сложнее работать.

Также, был отдельный разговор с руководством Ивано-Франковской области и председателями общин области. Возможно не популярный, но нужный. К сожалению, область по охвату вакцинацией худшая из всех 25 регионов. И сдвигов к улучшению пока не отмечаем. Поверьте, такие темпы вакцинации непременно дадут о себе знать на количестве случаев болезни осенью. Уже сейчас в области самый высокий коэффициент положительных случаев среди всех протестированных. Поэтому попросил глав общин включаться в работу, менять подходы к организации работы и защищать своих людей. Результаты разговора оценим на встрече через 2 недели.