Білі плями представляють собою зміну нігтьової пластини, обумовлені появою зон білого кольору. Наукова назва білих плямок та ліній на нігтях – лейконіхія.

Білі плями можуть бути на одному або декількох нігтях. Також лейконіхія є часткова або тотальна (повністю або майже повністю білий ніготь).

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За словами лікаря, лейконіхія частіше зустрічається у хлопчиків, ніж у дівчаток.

Причини появи білих плям на нігтях

Найчастішою і основною причиною появи білих плям у дітей є травми. До прикладу, якщо затиснути або вдарити ніготь або палець близько до нігтя.

У дорослих частий манікюр, педикюр, покриття нігтів гелем або акрилом також можуть пошкодити ніготь. Діти, які активно досліджують світ, часто також можуть затискати нігтик, тим самим травмуюючи його. Найчастіше з‘являються білі точки на декількох нігтях. Поперечні білі лінії на 1-му пальці стопи свідчать про затісне взуття, – написала Юлія Самофал.

Педіатр додала, що ще одною причиною стають інфекції нігтів, такі як грибкова, що можуть викликати псевдолейконіхію. Однак це досить рідко зустрічається саме у дитячому віці.

При важких системних захворюваннях також можуть з‘являтись білі точки та лінії на нігтях (ниркова недостатність, цироз печінки, системний червоний вовчак, серцева недостатність, діабет), а також при системних інфекціях (кір, туберкульоз).

Генетична форма лейконіхії може успадковуватись та бути у поєднанні з іншими спадковими захворюваннями (кератодермія).

"Остаточно вирішити серйозність причини появи білих точок на нігтях у дитини допоможе дитячий дерматолог та педіатр. Навряд чи у дитини, яка нормально харчується та розвивається, це є свідченням серйозних порушень чи недостатку конкретних вітамінів", – додала медик.