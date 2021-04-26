Труп дикої свині вагою близько 200 кг в стані глибокого аутолізу побачили на узбіччі дороги.

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"Зважаючи на обставини, зокрема, положення трупа, шматок тканини з плямами крові, припускають, що труп було вивантажено з автотранспорту. Отже, тварина загинула в іншому місці", – додали в управлінні Держпродспоживслужби.

Чи небезпечно це для людини

Африканська чума свиней не становить прямої загрози для людей, однак небезпека полягає у споживанні такого м’яса.

Директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко сказав виданню УНН, що в Україні немає повноцінних перевірок, відтак ми маємо багато різних хвороб.

Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Чума розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимеш звідки це,

– пояснив Олексій Дорошенко.

Зазначимо, що шлях передачі збудника між твариною – це безпосередній контакт та перенесення збудника від хворої до здорової тварини через посередника, наприклад, людини, додають у пресслужбі.

"Людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт зі здоровою, а також – предмети догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі й харчові відходи", – додали у пресслужбі управлінні Держпродспоживслужби.

Так, збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєздатність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах заражених вірусом АЧС. До прикладу, в копченій шинці вірус зберігається до 5 місяців.