Источник мутаций

Поэтому можно предположить, что наиболее благоприятной средой для появления новых штаммов коронавируса является организм невакцинированного человека. Об этом рассказал биохимик Национальной академии наук и председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко.

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В результате мутаций могут появляться новые, более опасные варианты вируса, которые имеют более устойчивые показатели и быстрее распространяются.

Невакцинированный человек – это замечательный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не являются вакцинированными,

– отметил Комиссаренко.

Также эксперт отметил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 – очень угрожающий.

"Наша иммунная система умеет различать различные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому крайне важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа", – подчеркнул академик.

Почему вирус мутирует Вирус – это мелкий агент, который является крайне нестабильным и во время передачи своего генетического материала (РНК, если речь идет о коронавирусе) происходят небольшие изменения в этом генетическом материале. Для того, чтобы накапливались мутации, надо, чтобы вирус длительное время сохранялся в клетках организма человека (вне которых он жить не может).

Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Информацию подтвердили в Центре общественного здоровья Украины. Там подчеркнули, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

Как защититься от гриппа и COVID-19