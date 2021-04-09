Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса хуже реагирует на вакцинацию. Но все же реагирует.

Прививаться таки стоит

Комиссаренко добавил, что те вакцины, которые сейчас есть в Украине, предотвращают развитие коронавирусной инфекции и тяжелого течения болезни, поэтому вакцинироваться в любом случае нужно.

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Сергей Комиссаренко "Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций".

Южноафриканский штамм более смертоносный

Также ученый рассказал, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский и является более смертоносным.

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко заявил, что южноафриканский штамм коронавируса очень напоминает бразильский. Он является более смертоносным.

Врач "Южноафриканский штамм, кстати, очень напоминает бразильский. Если этот вариант более контагиозный, то он заражает больше людей. Соответственно, больше людей болеет и, к сожалению, умирает... Относительно того, насколько он более летальный, пока сложно сказать".

По словам Комиссаренко, этот вирус ведет себя более агрессивно, он вызывает тяжелое течение болезни и поражает людей более молодого возраста.

Внимание! 7 апреля в Полтавской области подтвердили так называемый "южноафриканский" штамм коронавируса. Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что этот штамм подтвердили на территории Украины. Распространение "южноафриканского" штамма коронавируса подтвердили и на территории Тернопольской области.