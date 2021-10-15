Если в начале пандемии считалось, что COVID-19 является респираторным заболеванием, то сейчас уже известно, что он поражает многие системы организма. Есть много данных о том, что у некоторых пациентов коронавирус вызывает глазные симптомы и оказывается в сетчатке в зрительном нерве.

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Биологи и вирусологи из Института молекулярной биомедицины Общества Макса Планка и Вестфальского университета имени Вильгельма в Германии нашли еще одно подтверждение тому, что коронавирус может не только инфицировать нейроны сетчатки глаза, но и размножаться в них. Заметим, что исследование пока опубликовано в виде препринта и ожидает рецензирования специалистов.

Как проводилось исследование

Ученые использовали органеллы сетчатки человека – трехмерные культуры тканей из стволовых клеток человека, которые напоминают орган по морфологии и функциям.

Зрелые органеллы сетчатки подвергли действия SARS-CoV-2 и детально изучили их, по сравнению с контрольными (неинфицированными) образцами.

С помощью анализа ПЦР ученые обнаружили в инфицированных образцах рибонуклеиновой кислоты вируса. Для измерения активных вирусных концентраций ученые использовали анализ вирусных бляшек, которые продуцировались зараженными органеллами.

Биологи объяснили, что появление вирусных бляшек указывало на "формирование нового вирусного потомства".

Это стало первым доказательством того, что SARS-CoV-2 реплицируется в тканях сетчатки глаза человека. Титры росли после 48 часов, но неожиданно снижались до уровней, аналогичных 24-часовому показателю, через трое суток. Аналогичное явление ранее наблюдали в органеллах мозга, инфицированных SARS-CoV-2. Небольшое количество N-белков коронавируса обнаружили в зараженных органеллах на 130-й и 160-й день,

– заявили исследователи.

Органеллы, полученные из эмбриональных стволовых клеток человека, также были восприимчивыми к инфекции.