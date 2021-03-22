Исследование показало, что в возрасте 45 лет некоторым людям уже требуется лечение болезней, связанных со старостью. Некоторые люди проживают год, а стареют на 2,4.

Важность биологического возраста

По мере того, как человек стареет, у него увеличивается риск развития хронических болезней: рака, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Параллельно ухудшаются различные функции, включая физическую силу, мышление и слух.

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Врачи и социальные службы при работе с пожилыми людьми ориентируются на их хронологический возраст. Однако одни люди могут жить самостоятельно до 100 лет, а у других развиваются проблемы со стороны различных органов еще до 60. То есть хронологический возраст – показатель, который не позволяет точно выработать стратегию помощи пожилым людям.

Как происходило исследование

В новом исследовании ученые сравнили скорость хронологического и биологического старения примерно у тысячи человек, за которыми наблюдали в течение 20 лет. Все участники исследования родились в один год, что, по мнению ученых, делает результаты более достоверными. Для контроля биологических изменений в организме в возрасте 16, 32, 38 и 45 лет им проводили анализы на 19 биомаркеров, которые характеризуют функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, иммунитета, почек, обмена веществ и зубов.

Разница между биологическим и хронологическим возрастом

Как и ожидали ученые, скорость биологического старения у участников исследования была разной. Те, кто старел медленнее всех, за каждый из 20 лет исследования имели лишь 0,4 года биологического возраста. Эти люди выглядели моложе, их ум оставался острым, сердечно-сосудистая система была в хорошем состоянии, скорость ходьбы была высокой.

С другой стороны, часть людей старела быстрее: за каждый год из 20 они биологически взрослели на 2,44 года. Такие участники исследования выглядели старше, у них чаще отмечалось ухудшение когнитивных функций. Субъективно эти люди чувствовали себя хуже, часто пессимистично высказывались о старении.

Уже в среднем возрасте некоторые показатели у них были как у старых людей. Биомаркеры указывали, что у них есть риск развития старческой астении в будущем. То есть, существовала вероятность, что они потеряют физическую и финансовую самостоятельность.