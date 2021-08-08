Биологический возраст резко увеличивается на 3 – 7 лет: чем грозит недосыпание

Ученые показали, что даже за очень короткий период сон менее 7 часов в сутки отнимает у человека несколько лет жизни. Кроме этого, бессонница и недосыпание увеличивают риски деменции вдвое.

Сейчас ученые призывают уделять сну достаточно времени. Дело в том, что пока не ясно, можно ли вернуть назад хотя бы некоторые последствия.

Обратите внимание Тем, кто привился Sinovac в Чили будут вводить третью дозу вакцины

Как проводили исследования

Ученые проанализировали состояние 33 женщин в возрасте от 23 до 45 лет до беременности и в течение года после рождения ребенка. Так они изучали последствия недосыпа на организм. Именно эта группа добровольцев, по мнению ученых, была наиболее показательной, поскольку уход за новорожденным всегда нарушает привычный режим сна.

"Первые месяцы недосыпания после родов могут иметь длительное воздействие на физическое здоровье", – сказала первая автор исследования Джудит Кэрролл.

Что показал анализ ДНК

Затем ученые проанализировали ДНК женщин. По образцам крови они определили их биологический возраст до родов. Впоследствии спустя полгода и год бессонных ночей они сопоставили результаты.

Уже через полгода биологический возраст матерей был на 3 – 7 лет больше, если они спали меньше 7 часов в сутки,

– отметили исследователи.

Признаки старения

Кроме того, ученые отметили у них сокращение теломер в лейкоцитах. Их сокращение считается признаком раннего старения. Также это ассоциируют с более высоким риском развития рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также риском ранней смертности.

Что такое теломера?

Это участок ДНК, состоящий из большого числа повторов и расположеный на конце линейной хромосомы.



Основная роль теломер – защита ДНК.

Из всех участников более половины женщин спали меньше 7 часов в сутки. Продолжительность сна других варьировалась от 5 до 9 часов.

Ученые отметили, что каждый дополнительный час сна сокращал биологическое старение.

"Сон важен для здоровья так же, как рацион и физическая активность, поэтому забота об отдыхе необходима для поддержания состояния в долгосрочной перспективе", – подчеркнули авторы.

Будет интересно Обнаружили, что доступный препарат может уменьшить заражение коронавируса на 70%

Насколько долговременный эффект

Пока ученые не утверждают, что все эти изменения в организме, о которых выяснили, – необратимы. Они не знают, хранятся ли эти эффекты. Однако, даже за короткий период недосып может значительно ухудшить состояние здоровья, в том числе и увеличивает риски развития деменции.