Риски можно определить по крови матери до зачатия или уже во время беременности. Вероятность расстройства определяется по аутоантителам, которые укажут на шанс аутизма и тяжесть болезни у будущего ребенка.

Источник: UC Davis Health

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе определили паттерны материнских аутоантител, которые со 100% точностью указывают на вероятность аутизма у будущего ребенка. Авторы заявили, что наличие этих аутоантител характерно для 20% всех случаев аутизма и значение полученных результатов для клинической практики огромно.

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Аутоантитела – это иммунные белки, которые атакуют собственные ткани организма. Ранее ученые обнаружили, что аутоантитела беременной женщины могут взаимодействовать с мозгом плода и влиять на его развитие.

Как проводили исследования

Чтобы определить типы и активность антител, ученые проанализировали образцы плазмы 450 женщин, дети которых имели аутизм, а также 342 женщин с детьми без отклонений в развитии. Для анализа использовали искусственный интеллект, чтобы выяснить паттерны антител и их корреляцию с диагнозом.

После обработки 10 тысяч различных вариантов ученые определили три основных паттерны с наибольшими рисками аутизма: CRMP1 + GDA, CRMP1 + CRMP2 и NSE + STIP1.

Что это значит

Например, если у матери есть антитела к CRMP1 + GDA, то ее шансы родить ребенка с аутизмом в 31 раз выше, чем у всех остальных женщин.

Изучая влияние паттернов на тяжесть болезни, ученые обнаружили, что реакция на CRMP1 в любом из вариантов значительно увеличивала риски более тяжелой формы расстройства.

Перспектива открытия

Открытие имеет важное значение для максимально ранней диагностики аутизма у ребенка с целью проведения эффективных профилактических мероприятий с рождения.

Кроме того, биомаркеры можно использовать для потенциального тестирования до зачатия, особенно у женщин после 35 лет и тех, у кого уже есть дети с установленным диагнозом.

Женщины могут сдать кровь на аутоантитела до зачатия, чтобы определить риски рождения ребенка с расстройством аутистического спектра. Если паттерны аутоантител исключаются, то ее риски будут ниже на 43%,

– сделали вывод ученые.

Сейчас команда также изучает возможность блокировки аутоантител матери для защиты развивающегося мозга. В случае успеха это может привести к профилактике аутизма у потомства еще до зачатия.