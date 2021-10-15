BioNTech и Pfizer хотят вакцинировать детей в возрасте 5 – 12 лет: в ЕС запросили разрешение

В Европе могут впервые позволить вакцинацию детей против коронавируса в возрасте от 5 до 12 лет. Компании Pfizer и BioNTech пригласили лицензию у Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Представители компании заявили, что предоставили все необходимые данные в EMA. В частности результаты поздних стадий исследования.

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В исследованиях приняли участие более 22 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят.

Разработчики вакцины заявили, что в результате прививки у детей выработался "сильный иммунный ответ". Также они уверяют, что вакцина безопасна для малышей.

Напомним, что в начале сентября в компании сообщили о завершении испытаний препарата для вакцинации младенцев.

Вакцинация детей от COVID-19: последние новости

В мае регуляторы в США и ЕС одобрили вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет.

В Великобритании также начали вакцинацию подростков против COVID-19.

6 сентября Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от 2 лет от COVID-19.

В Словакии вакцинация теперь доступна для всех школьников в возрасте от 5 лет.

С какого возраста прививают в Украине

В Украине можно вакцинировать ребенка в возрасте от 12 лет препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, но только в том случае, если он: