По предварительным оценкам, только по одному факту поставок злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб на почти 2 миллиона гривен.

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Как провернули схему

Фигуранты выиграли контракт на поставку оборудования на 30 миллионов гривен.

Но, вопреки требованиям законодательства, злоумышленники безосновательно включили в цену товара налог на добавленную стоимость.

Кроме этого, они использовали еще один "крючок" для искусственного поднятия стоимости. А именно – заключали фиктивные соглашения между подконтрольными компаниями-посредниками, зарегистрированными, в том числе и в офшорных зонах.

Государственная аудиторская служба Украины подсчитала, что эта схема нанесла ущерб государственному бюджету почти на 2 миллиона гривен.

Одному из организаторов схемы сообщили о подозрении

По итогам обысков в двух регионах страны изъяты международные контракты, финансово-хозяйственная документация и другие материалы, имеющие значение для документирования ее деятельности. Одному из организаторов "схемы" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

Следствие продолжается – в СБУ ищут доказательства непосредственной причастности к преступлению других фигурантов расследования.