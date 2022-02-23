Правда, пока неизвестно какие именно. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 23 февраля.
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К сожалению, министр не уточнил, какие именно карантинные ограничения будут отменены.
Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменены,
– заявил Ляшко.
Кстати, недавно в интервью 24 каналу Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время в Украине не будут полностью отменять карантин. Пока его могут только ослабить в случае улучшения эпидемиологической ситуации.
При каком условии карантин могут полностью отменить
Сейчас в Минздраве следят за происходящим в странах, где смягчили или отменили карантинные ограничения. По словам министра, рассмотреть отмену карантина в Украине смогут только при высоком уровне коллективного иммунитета – это минимум 70% вакцинированного взрослого населения.
Ситуация с коронавирусом в Украине:
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки в Украине выявили 25 062 больных коронавирусом, среди них 2 427 детей и 665 медработников.
- В больницы попали 3 140 человек. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 297 пациентов. Зато выздоровели – 37 432 человека, что является рекордным количеством с начала пандемии.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 783 835 случаев заболевания коронавирусом. 4 023 033 пациента уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 105 229 наших граждан.