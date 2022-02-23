В ближайшее время Минздрав может ослабить карантин, – Ляшко

В настоящее время в Украине действуют правила адаптивного карантина. Но в ближайшее время в Украине могут отменить некоторые карантинные ограничения.

Правда, пока неизвестно какие именно. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 23 февраля.

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К сожалению, министр не уточнил, какие именно карантинные ограничения будут отменены.

Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменены,

– заявил Ляшко.

Кстати, недавно в интервью 24 каналу Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время в Украине не будут полностью отменять карантин. Пока его могут только ослабить в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

При каком условии карантин могут полностью отменить

Сейчас в Минздраве следят за происходящим в странах, где смягчили или отменили карантинные ограничения. По словам министра, рассмотреть отмену карантина в Украине смогут только при высоком уровне коллективного иммунитета – это минимум 70% вакцинированного взрослого населения.

Ситуация с коронавирусом в Украине:

В настоящее время Минздрав обновил карантинную карту Украины. Количество областей в желтой зоне уменьшилось – в нем осталось всего три: Львовская, Харьковская и Черновицкая. В красной зоне карантина по-прежнему 5 областей: Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая. Остальные регионы в оранжевой зоне.

Источник: Минздрав