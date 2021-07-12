В Украину приехала очередная партия вакцины CoronaVaс в размере 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат развезут по регионам.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что вакцина поедет в отдаленные населенные пункты, чтобы иммунизировать смогли как можно больше людей. Также в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.
Темпы прививочной кампании в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 11 июля, против коронавируса вакцинировали 26 356 украинцев.
13 390 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 12 966 – вторую.
Всего в Украине провели 3 489 332 COVID-прививок. Полностью имунизувались, то есть получили 2 дозы вакцины, 1 177 642 жителя страны.
Статистика вакцинации / Инфографика Минздрав
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что поскольку в Украине обнаружен штамм коронавируса Дельта, то в стране необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.