В ближайшее время в Украину приедут 2 COVID-вакцины: какие именно

Украина готовится к вспышке штамма коронавируса Дельта. В ближайшее время к нам найдут вакцины от компаний Sinovac (от CoronaVac) и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

В Украину приехала очередная партия вакцины CoronaVaс в размере 500 тысяч доз. В ближайшее время препарат развезут по регионам.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что вакцина поедет в отдаленные населенные пункты, чтобы иммунизировать смогли как можно больше людей. Также в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз Pfizer-BioNTech.

Темпы прививочной кампании в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 11 июля, против коронавируса вакцинировали 26 356 украинцев.

13 390 из них получили первую дозу вакцины, а остальные 12 966 – вторую.

Всего в Украине провели 3 489 332 COVID-прививок. Полностью имунизувались, то есть получили 2 дозы вакцины, 1 177 642 жителя страны.



Статистика вакцинации / Инфографика Минздрав

На прошлой неделе 5 – 11 июля в Украине провели рекордные 563 тысячи прививок против коронавируса. Это самый высокий показатель в стране с начала прививочной кампании.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что поскольку в Украине обнаружен штамм коронавируса Дельта, то в стране необходимо наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.