Ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными, – Степанов
Напряженная ситуация с коронавирусом в Украине продлится еще больше недели. После 15 апреля уровень заболеваемости должен стать стабильным.
Источник:Obozrevatel
В Минздраве не видят необходимости вводить общенациональный локдаун. Однако стабильный уровень может быть только при соблюдении карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Количество больных будет расти
По словам Степанова, уровень заболеваемости будет расти до 15 апреля, а затем должен пойти на спад.
Ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными… Даже если с 15 апреля эпидемия прекратится, и мы увидим уменьшение заболеваемости, особенно в красных регионах, – это не значит, что все прошло,
– подчеркнул министр.
Он напомнил, что впереди пасхальные и майские праздники. Украинцев будут просить полностью избегать массовых скоплений, иначе будет новая вспышка COVID-19.
Коронавирус в Украине: какая ситуация сейчас
- Сейчас в Украине непростая ситуация с коронавирусом. Например, за сутки 4 апреля диагностировали 10 179 случаев болезни. К сожалению, 254 человека умерли, но более 4 тысяч – выздоровели.
- Вакцинировались против коронавируса в Украине уже 291 824 человека, но пока только 2 человека получили 2 дозы вакцины.
- В красной зоне находятся 10 областей и Киев. Кроме того, в столице действует усиленный карантин: детские садики закрыты, а общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам.
- Кстати, мэр Киеве Виталий Кличко отметил, что медицинская система в столице близка к коллапсу, и не исключил введение чрезвычайного положения, а следовательно – комендантского часа.
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