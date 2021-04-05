Напряженная ситуация с коронавирусом в Украине продлится еще больше недели. После 15 апреля уровень заболеваемости должен стать стабильным.

В Минздраве не видят необходимости вводить общенациональный локдаун. Однако стабильный уровень может быть только при соблюдении карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Количество больных будет расти

По словам Степанова, уровень заболеваемости будет расти до 15 апреля, а затем должен пойти на спад.

Ближайшие 10 дней для Украины станут напряженными… Даже если с 15 апреля эпидемия прекратится, и мы увидим уменьшение заболеваемости, особенно в красных регионах, – это не значит, что все прошло,

– подчеркнул министр.

Он напомнил, что впереди пасхальные и майские праздники. Украинцев будут просить полностью избегать массовых скоплений, иначе будет новая вспышка COVID-19.

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