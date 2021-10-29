Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Ожидать ухудшения, по его словам, стоит еще как минимум 3 недели.

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Он также добавил, что ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. На самом деле, это ожидаемый сценарий.