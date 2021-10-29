Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Ожидать ухудшения, по его словам, стоит еще как минимум 3 недели.
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Он также добавил, что ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. На самом деле, это ожидаемый сценарий.
Игорь Кузин – главный санврач
"Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на спад".
По словам Кузина, спад заболеваемости будет продолжаться почти до конца января 2022 года. Следующего повышения будут ждать в марте – апреле 2022 года.
Причины ухудшения ситуации
Есть несколько причин, которые обусловливают ухудшение ситуации. Основная состоит в том, что текущая волна полностью вызвана новым штаммом Дельта. Он более заразен, имеет более тяжелое течение и распространяется быстрее других штаммов.
Вторая причина в том, что в областях откровенно не соблюдаются банальные правила защиты, рекомендации медиков и органов власти.
"Возможно, это усталость от карантинных мер. К сожалению, но факт: люди так и не научились использовать маски, защищать себя и своих близких. Итог – переход части областей в красную зону", – объяснил Кузин.
Кроме того, одновременно с коронавирусом происходит привычный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, что также влияет на общую заболеваемость.
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Заболеваемость коронавирусом в Украине: актуальное
- За последние сутки в Украине подтвердили более чем 26 870 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекордный показатель за все время. Всего за сутки инфицировались 26 870 человек. В больницы госпитализировали 5 463 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 648 пациентов.
- С начала пандемии в Украине официально сообщили о 2 878 674 случаях инфицирования коронавирусом.
- По состоянию на 28 октября выздоровели 2 421 495 человек. Жертвами коронавирусной болезни стали 66 852 жителей страны.