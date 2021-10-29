Ближайшие 3 недели будут критическими, потом пойдет на спад, – Кузин о ситуации с COVID-19

В ситуации с коронавирусом в Украине ближайшие несколько недель будут критическими. Впрочем, со временем ожидается уменьшение количества новых больных.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Ожидать ухудшения, по его словам, стоит еще как минимум 3 недели.

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Он также добавил, что ситуация стремительно ухудшается по всей территории Украины. Аналогичные тенденции наблюдаются почти во всех странах Европы. На самом деле, это ожидаемый сценарий.